كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل ثلاثة جنود من الحزام الأمني في جنوب اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.

ووفقاً لمصادر أمنية فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.

وتأتي العمليات الارهابية في المحفد رداً على الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الحزام الأمني ونجحت في طرد مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يسيطرون على المديرية.

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وكانت حملة أمنية واسعة مدعومة من التحالف العربي قد أطلقت في نهاية يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطين بالقاعدة في محافظة أبين.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن معتبراً أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد.