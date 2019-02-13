كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام زعيم المعارضة الرئيسي في الكاميرون بالتمرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المحامي الخاص بزعيم المعارضة الكاميرونية، موريس كامتو، اليوم الاربعاء، إن محكمة عسكرية وجهت لـ"كامتو" تهمة التمرد وسبعة جرائم أخرى، وإن قائمة الاتهام يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.

وقال المحامي، كريستوفر ندونج، لـ"رويترز": "قضاة التحقيق اتهموا موريس كامتو في المحكمة العسكرية.. هذه ليست مسألة قضائية. هذه هي السياسة".

وأعلن "كامتو"، فوزه بعد التصويت، وتحدى فوز بيا في محكمة الاتحاد الأفريقي.

وفقد "كامتو"، الذي يُحتجز منذ 28 يناير، ما يقول إن الانتخابات الرئاسية مزورة، في اكتوبر، ومنذ ذلك الحين حشد مؤيديه في احتجاج نادر على الرئيس بول بيا الذي خدمه لفترة طويلة.