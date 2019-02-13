كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يكشف ما قد يفعله بعد انتهاء فترته الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مقابلة مع المخرج الأمريكي الشهير، أوليفر ستون، في العام 2017، اعترف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يبلغ الآن من العمر 65 عامًا، بأنه بدأ يتعلم التزلج في سن الستين حتى يتمكن من لعب الهوكي.

واقترح "بوتين"، مازحًا، أنه قد يصبح لاعب هوكي محترف بعد انتهاء فترة رئاسته.

وقال "بوتين"، خلال اجتماع مع شخصيات عامة، في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية: "سأشارك في دوري هوكي محترف عندما يكون لدي مسؤوليات أقل فيما يتعلق بعملي اليوم."

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وأضاف "بوتين": "لم استطع الوقوف على الزلاجات على الاطلاق. لم استطع الوقوف فقط. بشكل عام، من المثير للاهتمام دائمًا القيام بشيء جديد".

وفي الوقت نفسه، اعترف بأنه "ليس بالضبط.. لأنه يعمل حاليا في أعمال أخرى."

وجاءت تصريحات "بوتين"، بعد أن تقدم أحد المستثمرين العقاريين المخدوعين إليه بطلب للمساعدة خلال الاجتماع، متعهدًا بأنه سيعطي دائمًا "بوتين" كرة قوية حتى يتمكن من تسجيل "هدفه الجيد".