كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتراف خطير لنتنياهو عن إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا، وذلك بعد يوم من قول الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري.

وصرح نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس . في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

وتسعى إسرائيل للتصدي للنفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا، وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الأحداث التي اندلعت منذ عام 2011.

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من جانبه، قال الجيش السوري إن الضربة الجوية التي شُنت في محافظة القنيطرة الجنوبية أدت إلى أضرار مادية فقط.

وتتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل المقبل.

وكشف نتنياهو في الأسابيع الماضية عن تنفيذ إسرائيل مئات الهجمات في سوريا، خلال السنوات القليلة الماضية، وقال إن الجيش سوف يكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المرتقب من البلاد.