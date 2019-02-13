كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أغلى جزيرة فى العالم للبيع فى الإمارات بـ462 مليون دولار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم عرض جزيرة خاصة تبلغ مساحتها 660 فدانًا في الإمارات العربية المتحدة للبيع مقابل 462 مليون دولار، وتوفر شواطئ خاصة وفنادق خمس نجوم وإطلالات خلابة على الخليج العربي.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، أنّ جزيرة المَرجان، هي مجموعة من أربعة امتدادات من صنع الإنسان في أقصى شمال دولة الإمارات العربية المتحدة، برأس الخيمة.

وسيحصل المشتري، الذي سيدفع 462 مليون دولار، على 5 ملايين قدم مربع من الأرض مع العديد من النوادي والفنادق والمنتجعات الساحلية الموجودة بالفعل.

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ووفقاً للإعلان توفر الجزر الأربعة "جزيرة دريم، جزيرة بريز، جزيرة الكنز، وجزيرة فيو"، مناظر خلابة و بيئة فخمة بشكل طبيعي.

ويهدف الإعلان إلى جذب المشترين الأجانب مع عدم فرض ضريبة الدخل أو الرقابة على العملات الأجنبية، مع وجود الكثير من البنية التحتية الموجودة بالفعل.

وتمتد الجزر، التي تتشكل على هيئة دوائر وشعب مرجانية، على مسافة 2.8 ميل في البحر.

ووفقاً للإعلان، تقع جزيرة المرجان في مواجهة الخلفية الخلابة لشبه الجزيرة العربية، وتحيط بها جبال يانيس وجايس، وهي وجهة فخمة حقاً، ومع الشمس والرمال والبحر على مدار السنة، ترحب المرجان بالمقيمين والزائرين من جميع أنحاء العالم، في المناظر الطبيعية، ليس فقط الغنية في الترف ولكن الفاخرة في جميع الأمور الطبيعية.

وتضم المرجان مجموعة من أربع جزر اصطناعية أصيلة، كل جزيرة تتميز بضيافة فخمة وحياة سكنية طوال الوقت.