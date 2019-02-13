إليسا تجري عملية جراحية في بروكسيل

وصلت الفنانة اللبنانية، إليسا، قبل أيام، إلى بروكسيل، من أجل إجراء عملية جراحية، منتصف الشهر الجاري.

وتجري إليسا جراحة على مستوى يدها اليمنى، التي تعاني انتفاخها، بعد تغلبها على مرض سرطان الثدي.

وكشفت إليسا في برنامج “صار الوقت” على قناة “أم تي في” اللبنانية، أنها ستخضع لعملية جراحية.

وغردت إليسا في “تويتر”، بعد وصلوها إلى بروكسيل، وقالت: “وصلت بروكسيل، أنا بخير، فقط اشتقت إليكم، وأستمتع بقراءة تغريداتكم”.

يذكر أن إليسا تغلبت على مرض السرطان، ولم تكشف أنها مريضة للجمهور حتى تعافت، وأصدرت أغنية حول الموضوع.