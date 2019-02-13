يبعد أقل من 24 ساعة من مباراته القارية أمام لوبي ستارز النيجيري، يعود فريق الوداد الرياضي إلى استئناف تداريبه الجماعية، تأهباً لمباراة الأسبوع 18 التي ستجمعه بمركب الأمير مولاي عبد الله بالفتح الرياضي.
الوداد الذي خاض مباراته بذات المركب الرياضي في العاصمة الرباط، سيكون أمام ثان مباراته له في الأسبوع ذاته بالمركب الرياضي، وهاته المرة لحساب الدوري المحلي الممتاز، وبحثاً عن مواصلة الريادة بعيداً عن المطاردين.
في المقابل، سيكون أمام فوزي البنزرتي، مدرب المجموعة، فرصة الاستفادة من عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا اضطراراً عن القائمة النهائية لمباراة لوبي ستارز، لحساب الجولة الرابعة لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مباراة لوبي ستارز..الوداد يبدأ استعداداته لثاني لملاقاة الفتح بالرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.