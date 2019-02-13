بعد مباراة لوبي ستارز..الوداد يبدأ استعداداته لثاني لملاقاة الفتح بالرباط

يبعد أقل من 24 ساعة من مباراته القارية أمام لوبي ستارز النيجيري، يعود فريق الوداد الرياضي إلى استئناف تداريبه الجماعية، تأهباً لمباراة الأسبوع 18 التي ستجمعه بمركب الأمير مولاي عبد الله بالفتح الرياضي.

الوداد الذي خاض مباراته بذات المركب الرياضي في العاصمة الرباط، سيكون أمام ثان مباراته له في الأسبوع ذاته بالمركب الرياضي، وهاته المرة لحساب الدوري المحلي الممتاز، وبحثاً عن مواصلة الريادة بعيداً عن المطاردين.

في المقابل، سيكون أمام فوزي البنزرتي، مدرب المجموعة، فرصة الاستفادة من عودة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا اضطراراً عن القائمة النهائية لمباراة لوبي ستارز، لحساب الجولة الرابعة لدور مجموعات عصبة الأبطال الإفريقية.