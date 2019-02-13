مغني روك يواصل الغناء على الرغم من النار في شعره.. كأن شيئا لم يحدث!!

لم يعر مغني الروك الأمريكي، بوبي جينسن، النار، التي شبت في شعره، اهتماما، إذ ظهر في مقطع فيديو، أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من ذلك واصل الغناء فوق خشبة مسرح ولاية آيوا.
وكشفت تقارير صحفية أمريكية أن مغني الروك الأمريكي، بوبي جينسن، واصل الغناء بصورة عادية، على الرغم من النار، التي شبت في شعره، بسبب ألعاب نارية، قبل أن يتكلف زملاؤه بإطفائها.
وأكد جينسن، في تصريح صحفي، أنه أصر على عدم قطع الحفل، على الرغم من أنه أحس بالنار، التي اشتعلت، وكان متأكدا أن فريقه سيتكلف بالأمر.
وقال مغني الروك إن النار، التي شبت في شعره، ليست سوى جزءً صغيرا من الحياة، كما أنها كانت جزءً من المرح، أيضا، خلال الحفل.
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