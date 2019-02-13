فنانة مغربية تتعرض للاعتداء والسرقة في الدارالبيضاء – فيديو

تعرضت الفنانة المغربية، شيماء عبد العزيز، للسرقة مع الاعتداء الجسدي، أثناء وجودها في مدينة الدارالبيضاء من أجل تقديم العزاء في والد الفنانة هدى سعد، أخيرا.

وظهرت شيماء في مقطع فيديو، شاركته على حسابها بتطبيق التواصل “سناب شات”، تروي قصة تعرضها للسرقة، والضرب من طرف السارق.

وقالت عبد العزيز إن السارق أدخل يده من زجاج سيارتها، ولكمها، ثم سرق هاتفتها المحمول، وانصرف أمام أنظار الناس، الذين لم يقدم لها أي منهم المساعدة.

ووعدت عبد العزيز بالعودة إلى الدارالبيضاء من أجل تقديم شكاية في الموضوع، وأنها ستنتقم من السارق بإحضار هاتفها وضربه، كما اعتدى عليها.