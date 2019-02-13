الجبهة: ​​​​​​​اتفاق مبدئي على التحالف مع الحزب الديمقراطي العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إنها توصلت والحزب الديمقراطي العربي إلى اتفاق مبدئي للتحالف في قائمة مشتركة لانتخابات الكنيست الـ21، وعلى مواصلة الجهود للحفاظ على القائمة المشتركة وتعزيزها.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي العربي، طلب الصانع، بحسب بيان الجبهة، إن "الجبهة هي التيار الرائد بين الجماهير العربية، ونحن في الحزب الديمقراطي العربي نضع أيدينا في أيدي كل من يسعى لتعزيز وحدة جماهيرنا ونضالنا العادل من أجل السلام العادل والمساواة التامة".

وقال سكرتير الجبهة، منصور دهامشة: "نثمّن هذا الموقف الحريص ونؤكد موقفنا بضرورة خوض الانتخابات بأوسع وحدة صف في مواجهة قوى اليمين ولتعزيز تأثير وتمثيل الجماهير العربية والقوى الديمقراطية اليهودية في البلاد. وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه مع كل القوى الأخرى من أجل إعادة القائمة المشتركة بكافة مركباتها وتوسيعها لتشمل كافة ممثلي شعبنا".