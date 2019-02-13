رهط: الشرطة تداهم منازل وتعتقل 8 من أبناء العتايقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الأربعاء، منازل عائلة العتايقة، في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة 8 أفراد من العائلة، وذلك في محاولة للضغط على الأهالي للرضوخ لإملاءات ما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، التي تسعى لتهجيرهم، وكانت قد أقدمت على هدم عدة مباني تابعة للعائلة، مؤخرا.

وأكد عدد من أهالي الحي أن الشرطة اقتحمت حي العتايقة في رهط عدة مرات، في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط وتهديد الأهالي ودفعهم لإخلاء منازلهم وأرضهم. كما نفذت اعتقالات وتحقيقات مع عدد من أبناء عائلة العتايقة بينهم عضو بلدية رهط والناشط في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الحاج سليمان العتايقة