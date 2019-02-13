الارشيف / اخبار العالم

لا عاشقًا | سائد السويركي وياسر عمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب -  

"لا عاشقًا" أغنية ياسر عمر الجديدة، كتبها سائد السويركي على مفتاح بحر الرجز في تنويعة على أسلوب قصائده المكتوبة والمغناة. هذه الأغنية جزء من مشروع، تنفرد بتغطيته فٌسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة، يقوم عليه سائد السويركي وياسر عمر منزليًا في غزة، بانتظار إصدار ألبوم مشترك بينهما.

سائد شاعر من غزّة، له أربعة دواوين شعريّة، والعديد من المسرحيّات الغنائيّة والأغاني، وياسر ملحّن من غزّة بدأ مسيرته في الثمانينات، في "فرقة الجنوب للأغاني الشعبيّة"، واستمرّ بالعمل معها إلى الآن.

 

كلمات الأغنية

لا عاشقا مثلي أحب  لا عاشقا مثلي يحب
قلب سيكفي للهوى    وأنا بقلبي ألف قلب 

Advertisements

ولهم هديل حمامهم وأنا الهديل لألف سرب
ولهم طريق واحد     وأنا بذاتي ألف درب

ولهم جنون عاقل    وأنا العواصف إذ تهب
لا عاشقا مثلي أحب  لا عاشقا مثلي يحب

عينا غزال يا إلهي       يحتمي بالسنديان
وأنا كطفل ضائع يقتات من خجل المكان

لا تحتمي مني حبيبي    واهجر النسيان
سيضيء هذا الحب فيك فيسطع الإنسان

كن يا حبيبي عاشقي أو قاتلي .... سيان
فالحب في شرع الهوى   لا يقتل الغزلان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا عاشقًا | سائد السويركي وياسر عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا