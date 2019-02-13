لا عاشقًا | سائد السويركي وياسر عمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
"لا عاشقًا" أغنية ياسر عمر الجديدة، كتبها سائد السويركي على مفتاح بحر الرجز في تنويعة على أسلوب قصائده المكتوبة والمغناة. هذه الأغنية جزء من مشروع، تنفرد بتغطيته فٌسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة، يقوم عليه سائد السويركي وياسر عمر منزليًا في غزة، بانتظار إصدار ألبوم مشترك بينهما.
سائد شاعر من غزّة، له أربعة دواوين شعريّة، والعديد من المسرحيّات الغنائيّة والأغاني، وياسر ملحّن من غزّة بدأ مسيرته في الثمانينات، في "فرقة الجنوب للأغاني الشعبيّة"، واستمرّ بالعمل معها إلى الآن.
كلمات الأغنية
لا عاشقا مثلي أحب لا عاشقا مثلي يحب
قلب سيكفي للهوى وأنا بقلبي ألف قلب
ولهم هديل حمامهم وأنا الهديل لألف سرب
ولهم طريق واحد وأنا بذاتي ألف درب
ولهم جنون عاقل وأنا العواصف إذ تهب
لا عاشقا مثلي أحب لا عاشقا مثلي يحب
عينا غزال يا إلهي يحتمي بالسنديان
وأنا كطفل ضائع يقتات من خجل المكان
لا تحتمي مني حبيبي واهجر النسيان
سيضيء هذا الحب فيك فيسطع الإنسان
كن يا حبيبي عاشقي أو قاتلي .... سيان
فالحب في شرع الهوى لا يقتل الغزلان
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