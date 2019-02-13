شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة التوعوية للسلامة من الحرائق بغيل باوزير بحضرموت والان مع التفاصيل

دشن المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، الثلاثاء، الحملة التوعوية والإرشادية للسلامة من الحرائق، التي تنفذها إدارة الدفاع المدني تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) في ثانوية الفقيد باوزير بمديرية غيل باوزير، برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وخلال التدشين، قال التميمي إن اختيار مدينة الغيل لتكون حاضنة لتدشين هذه الحملة التوعوية ما هو إلا رسالة واضحة من قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت لإعطاء مدينة العلم والعلماء مزيدًا من الاهتمام المباشر خلال الفترة المقبلة لتطوير كل الأجهزة الأمنية كغيرها من مديريات الساحل، حيث تحظى غيل باوزير بجّل الاهتمام والمتابعة من خلال تفعيل دور كافة الأجهزة الأمنية داخل المدينة.

وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني من الإدارات المهمة في أمن حضرموت، حيث تقع على عاتقها مسئولية التوعية في المقام الأول، ونشر الإرشادات بين أوساط المجتمع لتتكون لدى المواطن معرفة تامة عن كيفية مواجهة الكوارث، الأمر الذي سيلعب دورًا مهمًا في التخفيف من حِدّة الأضرار أو منعها قبل حدوثها، إلى جانب تنظيم قواعد الأمن والسلامة وإطفاء الحرائق، والقيام بعمليات الإسعاف والإجلاء والإنقاذ، وتدريب الشباب المتطوعين بمثل هذه الدورات التوعوية وغيرها من المهام والمسئوليات الكبيرة التي ستتفعل بشكل تدريجي في الدفاع المدني بأمن حضرموت.

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وأكد التميمي حرص القيادة العامة للأمن والشرطة على الدفاع المدني بغيل باوزير، حيث اعتمدت القيادة سيارة إطفاء حديثة لمدينة الغيل مع طاقم مختص تم تدريبه جيدًا من أجل القيام بمهامه على أكمل وجه، منوهًا بأن الإدارة العامة للأمن والشرطة بصدد إنشاء مبنى متكامل للدفاع المدني في غيل باوزير، حرصًا منها على تفعيل كل الإدارات والأقسام الخاصة بالأمن في كل المديريات ورفدها بكامل الاحتياجات.

ووجه التميمي بالاهتمام بتوعية الشباب المثقف في الدفاع المدني بكيفية تجنب المخاطر حتى ينقلوا ما اكتسبوه من معلومات خلال المحاضرات التوعوية لأفراد الأسرة والمجتمع بشكلٍ عام، كون الشباب عماد المستقبل. من جانبه، قال مدير الدفاع المدني العقيد سعيد حاج عبد الرحيم إن الدفاع المدني عمل يكتسبه الإنسان وثقافة عامة يمارسها بشكل يومي ويتعامل معها في أمور حياته اليومية، ومن هذا المنطلق نظمت إدارة الدفاع المدني الحملة التوعوية التي تضخ من خلالها كمية كبيرة من المعلومات المهمة أملًا في أن تصل إلى كل فئات المجتمع ذكورًا وإناثًا لتجنب الكثير من المخاطر.

وأضاف عبد الرحيم أن لمسات الدفاع المدني لا بد وأن تكون حاضرة في كل مناحي الحياة، كما يجب على المواطنين أن يدركوا أهميته حفاظًا على السلامة العامة والارتقاء بعمل الدفاع المدني نحو الأفضل. بدوره، عبر المدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران عن سعادته بتدشين هذه الحملة التوعوية الخاصة بالدفاع المدني، كونها بحاجة ماسة لمثل هذه الحملات التوعوية التي سيجني المجتمع ثمارها قريبًا، شاكرًا اهتمام قيادة الأمن والشرطة بساحل حضرموت على اهتمامها بكافة الجوانب الأمنية في مديرية الغيل ومن بينها الدفاع المدني. حضر تدشين الحملة التوعوية مدير أمن مديرية غيل باوزير الرائد أحمد الجمحي، وعدد من مدراء المكاتب والطلاب بثانوية الفقيد باوزير.