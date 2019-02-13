البحسني يشكل لجنة للتحقيق في حادثة انتحار شاب في سجن المكلا

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني مساء أمس، بمقربين من المتوفي الشاب أديب محمد ربيع أثر حادثة الأنتحار داخل السجن .

وأبلغ المحافظ أسرة الشاب أن السلطة حريصة على اجراء التحريات في هذه القضية ومعرفة أسبابها بقيام البحث الجنائي في معاينة الواقعة وإعداد تقرير الطب الشرعي .

كما شكل المحافظ لجنة عسكرية للتحقيق في القضية واستكمال الإجراءات فيما إذا كان هناك تقصير من اي جهة .

Advertisements

وأصدرت أسرة المتوفي بيان شكرت فيها جهود المحافظ ودعت لعدم تسيس القضية .

وقالت أسرة الشاب أديب في بيان صادر عنها , ان هناك جهات تحاول تسيس قضية ابنهم للنيل من الأمن والاستقرار الذي تنعم به حضرموت في ظل وجود قوات النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية,

ودعت الأسرة في البيان جميع وسائل الإعلام بتحري المصداقية وعدم التسرع في نقل أي أخبار حول قضية أبنهم إلا عبر الجهات القانونية والقضائية.

وأكدت الأسرة في بيانها رفضها السماح لأي جهة كانت بإستغلال قضية أبنهم للنيل من قوات النخبة أو تشويهها أو تهديد الأمن والأستقرار الذي حققته.