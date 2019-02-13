الارشيف / اخبار العالم

مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي رفيع في جبهة نهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي رفيع في جبهة نهم والان مع التفاصيل

من يوم إلى آخر تعترف مليشيا الحوثي الارهابية بمصرع قيادي لها جديد بالتزامن مع المعارك التي تجري في عددا من الجبهات الداخلية.

وأعلنت المليشيا عن مصرع أحد قادتها العسكريين الكبار في جبهة نهم شرق صنعاء في ظل غموض شديد يكتنف ظروف مقتله، خاصة مع توقف العمليات العسكرية في تلك الجبهة.

Advertisements

ونشرت وكالة سبأ الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء خبرا عن تشييع رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة لهم، العميد محمد عبد الله المترب.

واكتف الخبر بالقول إنه "استشهد وهو يؤدي واجبه في جبهة نهم".

وذكرت أنه جرى مراسم تشييعه بحضور عدد من القيادات الحوثية، بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانة العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي رفيع في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا