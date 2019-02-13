شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي رفيع في جبهة نهم والان مع التفاصيل
من يوم إلى آخر تعترف مليشيا الحوثي الارهابية بمصرع قيادي لها جديد بالتزامن مع المعارك التي تجري في عددا من الجبهات الداخلية.
وأعلنت المليشيا عن مصرع أحد قادتها العسكريين الكبار في جبهة نهم شرق صنعاء في ظل غموض شديد يكتنف ظروف مقتله، خاصة مع توقف العمليات العسكرية في تلك الجبهة.
ونشرت وكالة سبأ الخاضعة لمليشيا الحوثي في صنعاء خبرا عن تشييع رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة لهم، العميد محمد عبد الله المترب.
واكتف الخبر بالقول إنه "استشهد وهو يؤدي واجبه في جبهة نهم".
وذكرت أنه جرى مراسم تشييعه بحضور عدد من القيادات الحوثية، بعد الصلاة عليه بجامع الشهداء بأمانة العاصمة.
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