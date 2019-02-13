شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار قرار بمنع تصدير الأسماك الطازجة من حضرموت إلى الخارج والان مع التفاصيل

أصدرت وزارة الثروة السمكية قرارا وزاريا بتاريخ 12 فبراير الجاري بشأن ايقاف تصدير بعض الأنواع من الأسماك الطازجة للخارج نظرا لشحة توفرها في الأسواق المحلية وارتفاع اسعارها.

وقد أصدر وزير الثروة السمكية القرار لما تقتضيه المصلحة العامة وبناء على مقترح قطاع خدمات الإنتاج والتسويق فقد تقرر وفقا لاحكام هذا القرار يمنع تصدير الأسماك الطازجة من انواع اسماك الباغة والجيش والبياض اعتبارا من تاريخ صدور القرار.

وتعتبر أسماك التونة من الأسماك الهامة من حيث قيمتها التجارية و الغذائية , حيث تحقق بعض الدول معدلات عالية من الإنتاج السنوي من أسماك التونة بأنواعها بينما بعض الدول الساحلية لا تقدر على استغلال التونة على الرغم من وجود بعض المزايا و خاصة قربها من مناطق الصيد .

انتاج التونة في اليمن

وفقاً لمؤشرات الاصطياد السابقة و الدراسات المتوفرة و التي تقدر إحطياطي التونة في المياه اليمنية المختلفة و التي تقدر هذا المخزون بأكثر من 180 ألف طن من كل الأنواع أما الكمية الممكن اصطيادها سنوياً بدون التأثير السلبي على المخزون وتقدر بحوالي 25 ألف طن من كل الأنواع و بحكم سلوك أسماك التونة المختلفة و التي تعتبر من الأسماك الهاجرة بشكل دائم مما يحد من مسالة استغلالها بشكل أمثل لاسيما في ظل عدم توفر الوسائل الحديثة و المتطورة التي تفتقر اليها الصياد اليمني في الوقت الحاضر.

الأنواع الموجودة من أسماك التونة في المياه اليمنية :

يوجد في المياه اليمنية خمسة أنواع مختلفة من التونة المهاجرة و التي تدخل إلى المياه اليمنية في مواسم معينة في السنة والتي يتم اصطيادها خلال الفترة من بداية مايو و حتى نهاية أكتوبر.

الثمد يعتبر من أهم أنواع أسماك التونة الذي يتم صيده في المياه اليمنية خاصة في البحر العربي في كل من محافظة حضرموت و المهرة كما تعتبر ذات قيمة غذائية و اقتصادية عالية و تعتمد عليها صناعة تعليب أسماك التونة و التي يغطي جزء من الاستهلاك المحلي و تصدير الفائض منه.

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الطول : يصل طوله إلى أكثر من 1600 ـ 1800 سم

الوزن : يتراوح وزنه إلى أكثر من 57 كجم

موسم الاصطياد : يتم اصطياد الثمد خلال الفترة من يونيو ـ حتى نهاية سبتمبر و يبلغ موسم الذروة في منتصف شهر يوليو وبداية شهر أغسطس من كل عام

طرق الصيد :

يتم صيد الثمد بواسطة الخيط وسنار ويواسطة الشباك العرضية وشباك الجر .... الخ

أشكال الإنتاج :

يباع طازج بالكامل أو منزوع الأحشاء أو شرائح.

يباع مجمد طازج بالكامل أو منزوع الأحشاء أو شرائح يباع مدخن طازج بالكامل أو منزوع الأحشاء أو شرائح مجفف أو وبدون راس أو منزوع الأحشاء.

يعالج و يصنع كما يدخل في صناعة تعليب الاسماك والذي تعتمد عليه مصانع انتاج علب الثونة في اليمن والعالم.