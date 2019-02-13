شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: جريفيث لم يعد مقبولا من الشعب والان مع التفاصيل

قال الناشط السياسي ،نجيب غلاب ، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث لم يعد مقبولاً من الشعب اليمني.

وذكر غلاب في تغريدة على "تويتر" غريفيث لم يعد مقبولاً من الشعب اليمني ويروه باعتباره جناح سياسي للحوثيين باسم الأمم المتحدة وتعاطي الجانب الرسمي من الشرعية معه يفقدها التأييد والرضى.

وأكد غلاب بإن غريفيث يجعل الشرعية أمام شعبها ضعيفة وخانعة وذليلة لمن ينسج حيال مشنقة المرجعيات والدولة وكمان يمعن في إحراق نفسه في لعبة إيرانية حاقدة.

ويتعرض جريفيث الى انتقادات واسعة في اوساط الراي العام نتيجة لانحيازه المستمر مع مليشيا الحوثي الارهابية لاسيما في موقفه في البيان الاخير حول منع استخدام مخازن البر في الحديدة