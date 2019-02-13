شكرا لقرائتكم خبر عن «مفوضية اللاجئين»: عودة 11198 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ منتصف أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، عودة 11198 لاجئاً سورياً إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.