شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 25 مسلحا من طالبان إثر عملية عسكرية جنوب أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:56 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - وكالات قُتل 25 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان إثر عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغاني في منطقة أرغستان بإقليم قندهار.

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم عن مسؤولين عسكريين وأمنيين أن جنوداً ورجال الشرطة قضوا أسبوعاً وسط تساقط الأمطار والثلوج وهم يقومون بعمليات التطهير لمواقع طالبان المعروفة في منطقة أرغستان بإقليم قندهار, مبينة أن الهجمات ضد المسلحين أسفرت عن إلحاق أضرار شديدة بمعاقل طالبان, من بينها تدمير مصنع لصنع العبوات الناسفة ومقتل 20 مسلحًا.

وتابع المسؤولون “بينما كانت قوات الأمن تتحرك عبر مناطق محلية في مختلف أنحاء أرغستان، اشتبكت بالمسلحين، مما أسفر عن مقتل خمسة آخرين.

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