شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عودة 11198 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ منتصف أكتوبر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:44 مساءً, 13 فبراير 2019 م المناطق - واس أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، عودة 11198 لاجئاً سورياً إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين ، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.

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