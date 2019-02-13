شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المصرية يترك حقيبة الإسكان لـ«الجزار» والان نبدء بالتفاصيل
يشار أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية كان يحتفظ أيضاً بحقيبة الإسكان والمرافق .. وعمل الجزار، مدرسا بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمرانى، تم ندبه للعمل بهيئة التخطيط العمرانى. وشارك فى إعداد مخطط مصر 2052.
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