شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المصرية يترك حقيبة الإسكان لـ«الجزار» والان نبدء بالتفاصيل

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية: "إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم أداء حلف اليمين للدكتور عاصم الجزار وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية". يشار أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية كان يحتفظ أيضاً بحقيبة الإسكان والمرافق .. وعمل الجزار، مدرسا بكلية التخطيط الإقليمى والعمرانى بجامعة القاهرة، تخصص تصميم عمرانى، تم ندبه للعمل بهيئة التخطيط العمرانى. وشارك فى إعداد مخطط مصر 2052.



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