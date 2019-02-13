شكرا لقرائتكم خبر عن «كينج» ينتزع لقب «أفضل كلب» في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

تمكن الكلب كينج وهو من نوع واير فوكس من انتزاع لقب "أفضل كلب" في عرض أقيم في نيويورك أمس الثلاثاء، وشارك فيه نحو ثلاثة آلاف منافس.

تغلب كينج في المسابقة التي نظمها وستمنستر كينيل كلوب في نيويورك على جميع المنافسين من كل الولايات الأمريكية الخمسين و14 دولة ليفوز بالمسابقة التي استمرت يومين في ماديسون سكوير جاردن.

وجذبت المسابقة 2800 كلب من 203 أنواع.

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قال جابرييل رانجل مدرب كينج "لا يمكنني وصف... ما حدث الليلة... بعد الفوز بهذا العرض الرائع ليس هناك شيء آخر بحق يمكن الفوز به".

وأضاف للصحفيين بعد فوز كينج "أنا فخور بحق بهذا الكلب".

ويبلغ كينج من العمر سبعة أعوام وأصبح الكلب الخامس عشر من نوع واير فوكس الذي يفوز بهذا اللقب مع مدربه رانجل من كاليفورنيا الذي حقق بذلك ثالث فوز له مع كلب بلقب "أفضل كلب في العرض".