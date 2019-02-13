شكرا لقرائتكم خبر عن «كينج» ينتزع لقب «أفضل كلب» في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
تغلب كينج في المسابقة التي نظمها وستمنستر كينيل كلوب في نيويورك على جميع المنافسين من كل الولايات الأمريكية الخمسين و14 دولة ليفوز بالمسابقة التي استمرت يومين في ماديسون سكوير جاردن.
وجذبت المسابقة 2800 كلب من 203 أنواع.
قال جابرييل رانجل مدرب كينج "لا يمكنني وصف... ما حدث الليلة... بعد الفوز بهذا العرض الرائع ليس هناك شيء آخر بحق يمكن الفوز به".
وأضاف للصحفيين بعد فوز كينج "أنا فخور بحق بهذا الكلب".
ويبلغ كينج من العمر سبعة أعوام وأصبح الكلب الخامس عشر من نوع واير فوكس الذي يفوز بهذا اللقب مع مدربه رانجل من كاليفورنيا الذي حقق بذلك ثالث فوز له مع كلب بلقب "أفضل كلب في العرض".
كانت هذه تفاصيل خبر «كينج» ينتزع لقب «أفضل كلب» في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.