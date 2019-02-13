انت الان تتابع #الصين: نبأ إجراء محادثات مع المعارضة الفنزويلية "كاذب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ

قالت الصين اليوم الأربعاء إن تقريرا صحفيا ذكر أن دبلوماسيين صينيين أجروا محادثات مع المعارضة السياسية في فنزويلا لحماية استثمارات بكين هناك "خبر كاذب".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد قالت إن الدبلوماسيين أجروا محادثات في واشنطن مع ممثلي زعيم المعارضة خوان جوايدو قلقا على مشروعات نفطية في فنزويلا وما يقرب من 20 مليار دولار تدين بها كراكاس للصين.

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين حين سئلت عن المقال "التقرير في الواقع غير صحيح. إنه خبر كاذب".

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واستند جوايدو إلى بند دستوري عندما أعلن نفسه رئيسا قبل ثلاثة أسابيع محتجا بأن إعادة انتخاب مادورو العام الماضي كان نتيجة انتخابات مزورة.

وقالت هوا إن "الشأن" الفنزويلي يجب تسويته عبر الحوار، في تأكيد لموقف الصين السابق.