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نتنياهو يؤكد أحدث ضربة إسرائيلية في سوريا

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء (12 فبراير شباط) إن القوات الإسرائيلية نفذت ضربة جديدة في سوريا المتحالفة مع إيران، وذلك بعد يوم من قول الجيش السوري إن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى مدمر وموقع مراقبة عسكري.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر بشأن الشرق الأوسط "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

وتسعى إسرائيل للتصدي للنفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا. وتدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

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وقال الجيش السوري إن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضرارا مادية فقط.

وتتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل نيسان.

وقال نتنياهو في الأسابيع الماضية إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية وسوف تكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المزمع من البلاد.

 

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