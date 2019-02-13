بلجيكا بلا رحلات جوية لمدة 24 ساعة

ألغيت كل الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بلجيكا بسبب إضراب العاملين في قطاع المواصلات لمدة 24 ساعة.

ومن المفترض أن ينتهي الإضراب في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ويطالب العاملون بزيادة في الأجور والمعاش إلى مستوى معقول، حسب بيان النقابات.

وسيؤثر الإضراب على حركة القطارات والحفلات والموانئ في البلاد.

بي بي سي

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