صاحبة الصورة التي غردها ترامب في ذكرى ثورة إيران ليورونيوز: كنت لأقاضيه لو كان ذلك ممكناً

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

في ذكرى مرور 40 عاماً على الثورة الإسلامية في إيران، قام الرئيس الأمريكي بالتغريد باللغة الفارسية للتضامن مع الشعب الإيراني ضد نظامه، مستخدماً صورة لمتظاهرة إيرانية إلى جانب عبارات تتحدث عن الفساد والقمع والإهاب والفشل الذي أنتجه هذا النظام بحسب التغريدة.

التغريدة التي تم تداولها آلاف المرات، يعود فضل الصورة التي احتوتها لمصورة شابة تواصلت معها يورونيوز للتعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي.

الصورة هي ليلدا معاييري، مصورة فوتوغرافية حربية، تبلغ من العمر 37 عاماً، وغطت حروباً في العديد من البلدان مثل أفغانستان والعراق ولبنان وجورجيا .

التقطت هذه الصورة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017 داخل حرم جامعة طهران أثناء احتجاج الطلاب على الوضع الاقتصادي.

في ذلك الوقت لم تكشف المصورة عن هويتها، ولكن بعد ستة أشهر حصلت على جائزة مرموقة عن هذه الصورة من جمعية المصورين الإيرانيين.

وتقول يلدا في حديثها مع يورونيوز إن السلطات الإيرانية لم تمارس ضغوطاً عليها على خلفية التقاط هذه اللحظة ومشاركتها.

وفي سؤال حول أي إجراء قانوني محتمل من قبلها ضد ترامب، تقول: "لا أعرف، يبدو الأمر لي كوميدياً بعض الشيء. لو كان ذلك ممكناً ولو كان القانون والنظام القضائي يسمح لي، لكنت قد رفعت دعوى قضائية ضده، لكن على أرض الواقع يبدو السؤال مضحكاً. © متوفر بواسطة Euronews SA

Advertisements

وتقول: "عندما غرد ترامب قررت أن أرد وأتفاعل لأنه هو الذي جعل الشعب الإيراني العادي يعاني المشاكل، كل هذه المشاكل الاقتصادية وسعر صرف الدولار وقرار حظر السفر الذي أثر على حياتي الشخصية وعلى عائلتي، لقد تم رفض تأشيرتي أنا وأخي مرتين، والديّ يعيشان في الولايات المتحدة، لا يمكننا رؤية عائلتنا الآن ... عندما أرى كل هذا وأرى أن هكذا شخص قد استخدم هذه الصورة، أريد حينها القول أننا نحن في الواقع الأشخاص نفسهم الذين يرزحون تحت ضغوط الولايات المتحدة".

ثم تضيف المصورة الإيرانية: "الوضع في إيران بعد العقوبات فظيع ويؤثر على الكثير من الناس ... في مجال الأعمال، الدواء، مرضى السرطان والمصابين بأمراض مثل مرض التصلب العصبي المتعدد أو الأمراض النادرة، هؤلاء الناس ليس لديهم بالضرورة أي علاقة بالسياسة".

للمزيد على يورونيوز:

ترامب يغرّد بالفارسية في ذكرى الثورة الإسلامية وروحاني يقول عنه أبله

النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر تعتذر مجدداً بعد اتهامها بمعاداة السامية

اليابان تحتج على مطالبة الإمبراطور بالاعتذار لنساء المتعة الكوريات