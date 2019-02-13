«فصل أي طالب لم يُسدد المصروفات».. وزير التعليم يرد على إضراب «اليابانية»

مصراوي - كتبت- ياسمين محمد:
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عما اسماه "إثارة المشاكل من بعض أولياء أمور"، رافضًا أي دعوات "إضراب" من أجل عدم دفع المصروفات المتعاقد عليها بشأن المدارس اليابانية.
وقال "شوقي"، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن مشروع المدارس اليابانية هو مشروع رئاسي يتبناه رئيس الجمهورية ويتابعه متابعة شخصية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية استثمرت فيه لكي تقدم نموذجا راقيا لتعليم مصري بالنظام الجديد مع أنشطة التوكاتسو...
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