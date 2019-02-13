الشرطة السياحية نظمت محضر ضبط بحق ملهى ليلي في أنطلياس بمخالفة إدخال قاصرين

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "قسم ​الشرطة السياحية​ في قوى الأمن نظّم ​محضر ضبط​ بحقّ ​ملهى ليلي​ في ​أنطلياس​، بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية له، كما أوقفت الحفلة".

وحذّرت أصحاب ​الملاهي الليلية​، من استقبال القاصرين خلافًا للقانون.