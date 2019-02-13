الشرطة السياحية نظمت محضر ضبط بحق ملهى ليلي في أنطلياس بمخالفة إدخال قاصرين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "قسم الشرطة السياحية في قوى الأمن نظّم محضر ضبط بحقّ ملهى ليلي في أنطلياس، بمخالفة إدخال قاصرين وتقديم مشروبات روحية له، كما أوقفت الحفلة".
وحذّرت أصحاب الملاهي الليلية، من استقبال القاصرين خلافًا للقانون.
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