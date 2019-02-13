الطقس يتأثر صباح غد بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب بارد و ماطر

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا مستقرا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر يوم غد الخميس حيث يتأثر ​لبنان​ بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلب بارد وماطر.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائم جزئيّا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح بدءًا من الظهر لتلامس ال ٦٠ كم/س أحياًنًًا خاصة شمال وجنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء.

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيًا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة ، تتساقط ​أمطار​ متفرقة تشتد غزارتها ليلاً خاصة في ​الجنوب​ ومترافقة بعواصف رعدية ،يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٤٠٠متر وتتدنى ليلا لتلامس ١٢٠٠متر وما فوق. أما الجمعة فيكون غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال والداخل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يتشكّل معها ​السيول​ وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب ال ٧٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود ٣ أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠متر وما دون في المناطق الداخلية.