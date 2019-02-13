حاصباني: للبدء بالعمل الجدي وبالإصلاحات الفعلية والانطلاق من خطة عمل واضحة

لفت نائب رئيس مجلس الوزراء ​غسان حاصباني​، في تصريح له قبيل بدء جلسة استكمال مناقشة ​البيان الوزاري​ في مجلس النواب، إلى أنّ "هناك نقاط إيجابية في البيان الوزاري، والأهم البدء بالعمل الجدي وبالإصلاحات الفعلية لا النظرية، والانطلاق من خطة عمل واضحة، فلا نكون انتقائيين بالملفات والأولويات"، مشدّدًا على أنّ "من الملحّ البدء من الموزانة وخفض العجز فيها".

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