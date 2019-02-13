المطران درويش قدّم التعازي بوفاة النائب السابق روبير غانم

قدّم رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش التعازي بوفاة النائب السابق روبير غانم، في صالون كنيسة القديس جاورجيوس في صغبين، بحضور عقيلة الراحل السيدة فيفيان، واولاده اسكندر، نديم وجو، وشقيقاه العميد المتقاعد أسعد وجوزف وافراد العائلة.
واعتبر درويش انه بغياب روبير غانم، يفقد البقاع الغربي ولبنان شخصية مسالمة، ومرجعية في التسامح والعيش المشترك والتشريع. لطالما عرفه الجميع بوسطيته وحكمته ومحبته وتفانيه في الخدمة وتعاليه عن المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العامة.
وسأل الله ان يرحمه ويسكنه مع الأبرار والصدّيقين، وان يسكب في قلوب العائلة والمحبين الصبر والعزاء
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