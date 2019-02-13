النشرة: الأجهزة الأمنية بالبقاع ترفع درجة استعدادها للحد من ظاهرة سرقة

افاد مراسل النشرة في زحلة بأن "​الاجهزة الامنية​ في ​البقاع​ رفعت من درجة استعدادها الامني والعسكري ولوحظ ليل امس اقامة عدة حواجز لقطعات من ​قوى الامن الداخلي​ الى دوريات ليلية ل​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​ مع تشديد الاجراءات المتخذة على كل الحواجز العسكرية والامنية والتدقيق في هويات العابرين كما شارك في هذه الاجراءات فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني الذي سيّر دوريات على طول الطريق الدولية ​شتورة​ - ​المصنع​"، مشيرا الى ان "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملت على نشر العديد من دورياتها وعناصرها على طول المفارق البقاعية والطريق الدولية وخصوصا في منطقة ​تعنايل​".

وأوضح مراسلنا أن "الاجراءات العسكرية والامنية تهدف الى الحد من سرقة السيارات وهي لن تقف عند الانتشار الامني والعسكري بل ستطال عصابات السلب في اوكارهم".