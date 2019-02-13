افاد مراسل النشرة في زحلة بأن "الاجهزة الامنية في البقاع رفعت من درجة استعدادها الامني والعسكري ولوحظ ليل امس اقامة عدة حواجز لقطعات من قوى الامن الداخلي الى دوريات ليلية لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع تشديد الاجراءات المتخذة على كل الحواجز العسكرية والامنية والتدقيق في هويات العابرين كما شارك في هذه الاجراءات فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني الذي سيّر دوريات على طول الطريق الدولية شتورة - المصنع"، مشيرا الى ان "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملت على نشر العديد من دورياتها وعناصرها على طول المفارق البقاعية والطريق الدولية وخصوصا في منطقة تعنايل".
وأوضح مراسلنا أن "الاجراءات العسكرية والامنية تهدف الى الحد من سرقة السيارات وهي لن تقف عند الانتشار الامني والعسكري بل ستطال عصابات السلب في اوكارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأجهزة الأمنية بالبقاع ترفع درجة استعدادها للحد من ظاهرة سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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