مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شخصا بجرم التحرش بحفيده القاصر وآخر بجرم شعوذة وتعنيف زوجته

كشفت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتاريخ 11 شباط 2019، وبناءً على معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، أوقفت إحدى دورياتها، في بلدة القريّة - صيدا، كلًّا من: "م. د." وهو سوري من مواليد عام 1987، ووالده "م. د." وهو سوري من مواليد عام 1964، وذلك لقيام الأوّل بإيهام جاره في السكن أنّ باستطاعته معالجة زوجة الأخير بواسطة السحر والشعوذة، بهدف ​ممارسة الجنس​ معها. إضافةً إلى إقدامه على تعنيف زوجته "س. د." وهي سورية من مواليد عام 1988، وضربها وتهديدها بإيذاء أولادها، بسبب علمها بعلاقته مع الجارة".

وبيّنت في بلاغ، أنّه "ضُبط في منزله كيس يحتوي على زيوت وبخور تُستخدم في أعمال السحر"، موضحةً أنّ "الثاني (أي والد "م. د.") فقد أوقف لقيامه بالتحرّش بحفيده القاصر "ر. د." عمره حوالي تسعة سنوات، وهو إبن الموقوف الأول".

ولفتت المديرية إلى أنّ "الموقوفين سُلّما إلى مخفر ​حارة صيدا​ لإجراء المتضى القانوني بحقّهما".