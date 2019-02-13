وصول الحريري إلى مجلس النواب للمشاركة بجلسة مناقشة البيان الوزاري

وصل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ إلى ​مجلس النواب​ في ساحة النجمة، للمشاركة في جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ والتصويت على الثقة للحكومة برئاسة رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​.

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