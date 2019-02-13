غسان عطالله: نحن ذاهبون للعمل بصورة جديدة للحكومة لكسب ثقة المواطن

توقع وزير المهجرين ​غسان عطالله​ في تصريح له قبيل جلسة مناقشة البيان الوزاري، ان تكون الجلسة السريعة اليوم وتأخذ الحكومة الثقة ليلا، واليوم يجب البدء بالشغل بأسرع وقت ممكن، ونحن ذاهبون للعمل بصورة جديدة للحكومة لكسب ثقة المواطن.

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