عبدالله: سنواجه لحماية مجلس الخدمة المدنية، وكافة أجهزة الرقابة

أكد النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "سنواجه لحماية ​مجلس الخدمة المدنية​، وكافة أجهزة الرقابة، في وجه محاولات التغييب، أو القفز فوق دور هذه المؤسسات الحامية وتكافؤ الفرص والعدالة".

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