مكتب سرحان: لم يعين لغاية تاريخه أي فريق عمل من قضاة أو مستشارين

اشار المكتب الإعلامي لوزير ​العدل​ البرت سرحان "عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي تتناقل خبرا مفاده أن وزير العدل عين ثلاثة قضاة بصفة مستشارين له، بالإضافة الى تعيين نجله "الذي يملك مكتبا للمحاماة" ما يتيح له الإستفادة المباشرة من منصب والده، بحسب ما ورد في حرفية الخبر.

اضاف المكتب الإعلامي في بيان انه "تبيانا للحقيقة، فان ما ورد هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، وأن الوزير سرحان لم يعين، لغاية تاريخه، أي فريق عمل من قضاة أو مستشارين، كما أن نجله المحامي لا يملك مكتبا خاصا للمحاماة وهو مسجل في مكتب محاماة منذ التدرج في المهنة ولم ولن يتم تعيينه مستشارا لوالده كما ورد في سياق الخبر، فاقتضى التوضيح، آملين منكم التواصل المباشر مع مكتب الوزير في أي سؤال أو استفسار أو توضيح لأي معلومات تهتمون بنشرها".