كنعان دعا لاصلاح جدي وفعلي: سنظل نسعى من أجل المحاسبة

أعلن عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح من ​المجلس النيابي​ أنه "سأتكلم في الجلسة اليوم عن الاصلاح وعن الحلول لأن الناس لا تريد اتهامات وسجالات بل تريد عملا".

ودعا كنعان إلى "اصلاح جدي وفعلي للوضع المالي الذي نحن به". وقال: "سأطرح في كلمتي عملا جديا للوصول إلى نتائج ونغير الوضع الذي نحن به".

وأكد انه "سنظل نسعى من أجل المحاسبة وأثبتنا في ​لجنة المال​ انه يمكننا القيام باصلاح فعلي لكن هذا الامر بحاجة إلى متابعة".