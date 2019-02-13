كنعان دعا لاصلاح جدي وفعلي: سنظل نسعى من أجل المحاسبة

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح من المجلس النيابي أنه "سأتكلم في الجلسة اليوم عن الاصلاح وعن الحلول لأن الناس لا تريد اتهامات وسجالات بل تريد عملا".
ودعا كنعان إلى "اصلاح جدي وفعلي للوضع المالي الذي نحن به". وقال: "سأطرح في كلمتي عملا جديا للوصول إلى نتائج ونغير الوضع الذي نحن به".
وأكد انه "سنظل نسعى من أجل المحاسبة وأثبتنا في لجنة المال انه يمكننا القيام باصلاح فعلي لكن هذا الامر بحاجة إلى متابعة".
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