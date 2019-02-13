وزير خارجية فنزويلا: البلاد لا تشهد أزمة إنسانية بل اقتصادنا يخضع لحصار

أعلن وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أرياسا، أنّ "بلاده لا تشهد أزمة إنسانية"، معلنًا "تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة لدعم الاقتصاد المنهك". ولفت إلى أنّها "ليست أزمة إنسانية. إنّه اقتصاد يخضع لحصار".
وكان أرياسا قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة خوان غوايدو الّذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، والرئيس نيكولاس مادورو.
ويشهد الاقتصاد في فنزويلا تدهورًا حادًّا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على الفساد وسوء الإدارة لحكومة مادورو.
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