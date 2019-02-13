وزير خارجية فنزويلا: البلاد لا تشهد أزمة إنسانية بل اقتصادنا يخضع لحصار

أعلن وزير الخارجية الفنزويلية خورخي أرياسا، أنّ "بلاده لا تشهد أزمة إنسانية"، معلنًا "تعزيز التعاون مع وكالات ​الأمم المتحدة​ لدعم الاقتصاد المنهك". ولفت إلى أنّها "ليست أزمة إنسانية. إنّه اقتصاد يخضع لحصار".

وكان أرياسا قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، وسط تفاقم الأزمة بين زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الّذي أعلن نفسه رئيسًا بالوكالة، والرئيس ​نيكولاس مادورو​.

ويشهد الاقتصاد في ​فنزويلا​ تدهورًا حادًّا بسبب التضخم المفرط ونقص المواد الأساسية. وتلقي المعارضة بالمسؤولية في ذلك على ​الفساد​ وسوء الإدارة لحكومة مادورو.