رئيس الوزراء الإيطالي دعا إلى تشكيل جبهة أوروبية موحدة بشأن الهجرة

حضّ رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، النواب الأوروبيين، على "تشكيل جبهة موحّدة بشأن الهجرة"، وهي المسألة الّتي من المتوقّع أن تهيمن على النقاش العام قبل الانتخابات الأوروبية المقرّرة في أيار المقبل.
ولفت في كلمة له أمام النواب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، إلى أنّ "السياسة إذا كانت لخدمة الاقتصاد فقط، فإنّها تفقد بوصلتها"، متّهمًا الاتحاد الاوروبي بـ"افتقاد التواصل مع الناس وعدم القدرة على فهم احتياجات الناس الحقيقية".
وتُعدّ إيطاليا نقطة دخول أولى إلى أوروبا لعشرات الآلاف من المهاجرين في السنوات الأخيرة.
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