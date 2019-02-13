فضل الله: أشكر بري على الاستجابة لطلبي من خليل تسليم ملفات الحسابات المالية

شكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن فضل الله​، في حديث تلفزيوني، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ على الاستجابة لطلبه من وزير المال تسليم ملفات الحسابات المالية مع مستنداتها ووثائقها الى ​المجلس النيابي​، مؤكدا ان "وزير المال ​علي حسن خليل​ يحضّر الملف لتسليمه لرئاسة المجلس".

من جهة اخرى رد فضل الله خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ على اتهام النائب ​بولا يعقوبيان​ لـ"​حزب الله​" بالمشاركة في التوظيفات العشوائية، مشددا على ان "حزب الله لم يشارك في هذه التوظيفات، وعلى يعقوبيان ان تقدم مستنداتها في هذا الإطار". وركز على "أننا ضد هذا التوظيف ونريده ان يكون عبر ​مجلس الخدمة المدنية​".