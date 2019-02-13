كارلوس غصن: تغيير محامي الدفاع عني "بدء عملية إثبات براءتي"

اعتبر الندير السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​ ان تغيير محامي الدفاع عنه "بدء عملية إثبات براءتي".

وكان محامي الدفاع الرئيسي عن كارلوس غصن الموقوف منذ 19 تشرين الثاني في طوكيو بتهم ارتكاب مخالفات مالية أعلن اليوم انسحابه من القضية.

وأصدر مكتب المحاماة بيانا جاء فيه أن موتوناري أوتسورو، وهو مدع عام سابق تولى الدفاع عن مؤسس التحالف بين رينو ونيسان وميتسوبيشي موتورز "قدم للمحكمة كتاب استقالته".

ولم يعلن المكتب أسباب التنحي عن القضية الذي يأتي عشية اجتماع تحضيري أول للقضية يضم محامي الدفاع والقضاة والمدّعين.