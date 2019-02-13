المستشار السعودي نزار العلولا زار الرئيس عون وأكد دعم السعودية للبنان

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، الموفد الملكي السعودي المستشار ​نزار العلولا​، يرافقه سفير ​السعودية​ في ​لبنان​ ​وليد البخاري​. وقد نقل العلولا إلى الرئيس عون، تهنئة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ب​تشكيل الحكومة​، وأكّد دعم السعودية للبنان.

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