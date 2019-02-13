نائب رئيس الدستورية: إطلاق منصة قضائية أفريقية يوم 17 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية جاء بمبادرة مصرية في عام 2016.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المؤتمر الذي يعقد السبت المقبل، أن المؤتمر يناقش الفلسفة القضائية في الدول الأفريقية لأن كل دولة تواجه تحديات مختلفة.

وأشار إلى أنه سيم إطلاق منصة قضائية أفريقية للمحاكم الدستورية يوم 17 فبراير، يتم خلالها تبادل الرؤى والآراء من خلالها إلكترونيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد نائب رئيس المحكمة أنه سيحضر 45 دولة للمؤتمر.

وينعقد المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية في الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجاري.