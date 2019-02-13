بحضور 400 شخصية أفريقية.. مصر تستضيف مؤتمر المجلس الدولي للمطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تنظم الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات ACI 2019، والمقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 10 مارس المقبل بمدينة الأقصر، بحضور ما يقرب من (400) عضو من ممثلي المطارات في أفريقيا .

وصرح الطيار أحمد جنينة، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات، بأن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي يأتي في إطار تعزيز مكانة مصر علي المستوى الأفريقي، مؤكدًا أن المؤتمر هذا العام يهدف لتعزيز نمو الإيرادات من الأنشطة غير الملاحية للمطارات المصرية، ويسهم في الحصول على آخر المستجدات العالمية والأفكار الجديدة لتنمية المعاملات التجارية داخل المطارات.

وأضاف جنينة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أعطى توجيهاته لإنجاح هذا المؤتمر بالإضافة للتنسيق الكامل بين الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري حتى يخرج المؤتمر بالشكل اللائق.

وجاء اختيار مدينة الأقصر لاستضافة هذا الحدث للمساهمة في انتعاش الحركة السياحية بالأقصر.​