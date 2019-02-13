ضبط 77 مخالفة تموينية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن مديرية التموين شنت حملة تفتيشية في مدن قوص وقنا ونجع حمادي وقفط، أسفرت عن ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة . وشدد محافظ قنا على أن الحملات التموينية مستمرة في جميع المراكز والمدن من اجل ضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بمصلحة المواطن.

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