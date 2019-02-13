بالصور.. لقاءات توعوية لطلاب جنوب الوادي حول مشروع محو الأمية

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبد الرحمن القرشي
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي 9 لقاءات توعوية لطلاب الجامعة من أبناء محافظة قنا في محل إقامتهم، خلال النصف الثاني من إجازة نصف العام الدراسي بواقع لقاء في كل مركز إداري.
وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة أن اللقاءات تهدف إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في مشروع محو الأمية بالمحافظة وذلك تفعيلا للبروتوكول المبرم بين هيئة تعليم الكبار والجامعة.
وأشار الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة إلى أن 700 طالبا في مختلف مدن المحافظة حضروا اللقاءات.
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