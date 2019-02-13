مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لبحث عدد من الملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية، والرياضية، إضافة لما يتعلق بمجالات التعاون الخارجي خاصة على المستوى الأفريقي.

ويناقش المجلس، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، وخاصة في ضوء الزيارات التفقدية التي يقوم بها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والتي كان آخرها تفقد المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومحافظة أسوان، وأيضا استعدادات المحافظات التي ستقام على منشآتها الرياضية بطولة الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر منتصف العام الجاري.

كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التي يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي وملفات تطوير قطاعي الصحة والتعليم والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام، وأيضا ما يتعلق بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر حاليا في مجالات عدة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن مصر ستسعى لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب وتحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة، وذلك بالتوازي مع حرص مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها، على مد جسور التعاون مع دول العالم لتحقيق تنمية فعالة اقتصادياً واستثمارياً.​