المتحدث باسم الدستورية: مؤتمر المحاكم الدستورية أحد روافد التواصل مع أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قال المستشار رجب سليم، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا، إن المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا الأفريقية أحد روافد التواصل مع أفريقيا بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

وتستضيف المحكمة الدستورية العليا، المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية في الفترة من السبت 16 فبراير حتى الإثنين 18 فبراير.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة إن المؤتمر هدفه زيادة التواصل مع المحاكمة الموازية في أفريقيا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف "جبالي" أنه من استمرار تبادل الخبرات والرؤى مع المحاكم الدستورية الزميلة في أفريقيا.