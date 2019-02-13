دقيقتان لكل نائب.. عبدالعال يعلن آلية مناقشة تعديل الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه سيمنح الفرصة لجميع النواب؛ للتعبير عن رأيهم في التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، مؤكدًا أن المناقشات تنصب على مبدأ الموافقة المبدأية على مناقشة التعديلات وليس صياغة المواد.

وأوضح رئيس المجلس، في كلمته بالجلسة العامة، أنه سيحمي النائب أثناء كلمته طبقا للائحة، مضيفًا، أن آلية المناقشة، أن المجلس ينعقد على مدار 3 جلسات، يتخلل كل جلسة ربع ساعة استراحة؛ للانتهاء من مناقشة مبدأ التعديل، على أن يجرى غدا التصويت على تقرير اللجنة العامة نداءً بالاسم .

وأوضح رئيس البرلمان، أنه سيمنح رؤساء اللجان، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لمدة 3 دقائق، على أن تكون مدة النواب الآخرين دقيقيتين.